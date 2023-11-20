Sağanağa teslim olan Siirt'te yol çöktü

Türkiye'nin birçok ilinde yağış etkili oldu.Bazı bölgelerde yağış sele neden olurken, bazı bölgelerde de sel can aldı.Siirt'te de sağanak etki gösterdi.Kent genelinde etkili olan sağanak, Turan Beyazıt Caddesi'nde yolun çökmesine neden oldu.Yol, geniş ve derin çukur oluşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.Göçüğün etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ekipler, oluşan göçüğü kapatmak için çalışma başlattı.