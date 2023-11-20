Sacha Boey transferi itiraf etti! İşte onu isteyen takım...

Geçtiğimiz sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'da, son haftalarda alınan mağlubiyetlerle form düşüklüğü yaşanıyor.Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, önce Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında Bayern Münih'e, sonrasında ise Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a deplasmanda mağlup oldu. Bu mağlubiyetlerin ardından kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılara milli aranın iyi gelmesi bekleniyor.Bu sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ve Süper Lig'de şampiyon olmak.Cimbom, 29 Kasım Çarşamba günü, Manchester United'a karşı gruptan için kritik bir sınav verecek. Aslan, 4 puanla grupta 3. sırada yer alıyor.Kadrosunda bu sezon birçok oyuncu için teklif alan Cimbom, gelecek olan tekliflere göre kararını verecek. Bu sezon için takımı bozmak istemeyen yönetim yaz döneminde tekliflere göre hareket edecek.Takımın yıldızlarından biri olan Sacha Boey ise dev kulüplerin transferdeki gözdesi oldu. 2021 yılında Fransız ekibi Rennes'den transfer olan Boey, takımın en önemli isimlerinden biri oldu.Carre ile yaptığı röportajda hangi takımların kendisi ile ilgilendiğine cevap veren 23 yaşındaki Boey, 'Marsilya'nın benimle ilgilendiği doğru. Kendileriyle de bir temasım oldu. Galatasaray'a benim için birçok transfer teklifi geldi' itirafında bulundu.Adı, Premier Lig ekibi Arsenal ile de anılan Sacha Boey, 'Galatasaray ile Arsenal arasında bir takım transfer görüşmeleri oldu. Benim için bir ilgi varsa ama resmi teklif yoksa bunun bir anlamı olmuyor.' şeklinde konuştu.30 Haziran 2025 tarihine kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Sacha Boey'a güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçiliyor. G.Saray yönetimi cazip bir teklif gelirse bunu değerlendirmeyi düşünüyor.Bu sezon oynadığı futbolla taraftarın gönlünü kazanmaya devam eden Sacha Boey, Galatasaray'da toplamda 73 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.Süper Lig'de Cenk Tosun'un satış rakamı olan 22.5 milyon euroyu geçmesi beklenen Sacha Boey için tam 25 milyon euro ödenmesi bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın da Boey ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.