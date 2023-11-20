Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Karadeniz'de ulaşım noktasında önemli bir açığı kapatan Rize-Artvin Havalimanı'nın ekim ayı ve 2023'ün ilk 10 ayında kullanan yolcu sayısı açıklandı.Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmıştı.Açıklanan verilere göre, Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 86 bin 255 kişi kullandı.Havalimanına ekim ayında 642 uçak iniş ve kalkış yaptı.Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 Ocak tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçen 10 aylık sürede toplamda 863 bin 803 kişi kullandı.Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip. Farklı mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.