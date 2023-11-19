Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Bingöl ve Şırnak valiliklerince yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yoğun yağmur yağışının aralıksız devam etmesi ve ilerleyen saatlerde beklenen kar yağışı nedeniyle, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada da, 'Meteorolojik verilere göre, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verilmesine, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile İlçesi'nde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.Bu karara paralel olarak, Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak.Kenti etkisi altına alan fırtına nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 20 Kasım 2023 günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.Bir tatil haberi de Bolu'dan geldi. Bolu Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacak.Okulların tatil edildiği yerlere Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Sakarya'nın Hendek ilçeleri de dahil edildi.Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da 'Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir' denildi.Bir tatil haberi de Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi. İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Amasra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.Batman'da, aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.Sinop il merkezi ile bazı ilçelerde elverişsiz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:'Kıyı kesimlerinde yaşanan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçeleri ve köylerinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.'Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 01.00-18.00 saatlerinde elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.Diyarbakır'da da etkili olan sağanak nedeniyle Bismil ve Kulp ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Kulp ilçemizde 19 Kasım tarihinde yaşanan yoğun yağış nedeni ile ilçemiz okullarından Aygün ilköğretim okulunda eğitim ve öğretime 20 Kasım tarihinde olacak şekilde, ilçe hıfzıssıhha kararı gereği bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, devam eden yoğun yağış nedeniyle Bismil ve bağlı köylerde 20 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.Cide Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ilçe genelinde devam ettiği kaydedildi:Yapılan açıklamada: "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.