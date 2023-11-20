Okullar açıldı: İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Türkiye'de İlk ve orta öğretimlerin bir haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçları ve duraklarda kalabalıklar oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.