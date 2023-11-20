MSB, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor." ifadeleri yer aldı.