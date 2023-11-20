Kayseri'de döner yiyen 7 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak’ta bulunan Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim gören 7 öğrenci, iddiaya göre öğle arasında okula yakın bir dönerciden döner yedi.7 öğrenci derse girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma yaparken, sağlık ekipleri de zehirlenen 7 öğrenciyi okuldaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.