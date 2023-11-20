İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda binlerce masum ve savunmasız sivil hayatını kaybetti. İsrail'in insanlık dışı saldırıları dünya kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, İspanya'da yapılan bir sosyal deney tüyleri diken diken etti. Sosyal deneye katılan insanlar, yer altından duydukları seslerin Gazze'de şehit edilen bebeklere ait olduğunu anladığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. İşte detaylar...

Katil İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.Bölgede 'soykırım' derecesine varan saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu; çocuk, yaşlı ve kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.Gazze Şeridi'nde savaş suçu da işleyen katliam ordusu, Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını da kesmişti.Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürürken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği insanlık dışı saldırılar dünya kamuoyunun da büyük tepkisini çekti.İspanya'da yapılan bir sosyal deney ise tüyleri diken diken etti.Hem katılanlar hem de izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.Sosyal deneyde insanlar, yer altından duydukları seslerin Gazze'de şehit edilen bebeklere ait olduğunu anladığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.