İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:'07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)'İDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:'09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy'