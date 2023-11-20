FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapmasında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya, İstanbul, Ankara ve Erzincan illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.