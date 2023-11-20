Dışişleri Bakanı Fidan: Bingazi Başkonsolosluğu faaliyete girecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi Başkonsolosluğu faaliyete gireceğini açıkladı. "Libya'nın doğu, batı ve güneyindeki tüm kesimlerle diyaloğumuzu geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda yeniden faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi Başkonsolosluğu faaliyete gireceğini açıkladı. 'Libya'nın doğu, batı ve güneyindeki tüm kesimlerle diyaloğumuzu geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bingazi Başkonsolosluğumuzu yakın zamanda yeniden faaliyete geçireceğiz' ifadelerini kullandı.