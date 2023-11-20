D100’de kar çilesi: Saatlerce mahsur kaldılar

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezindearadeniz’e bağlayan D100 kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. ihtiyaçlarını giderebildi.Kış lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmedi. Ekipler ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.3 saattir yolda beklediğini ifade eden tır şoförü Mustafa Akar, “Kocaeli - Trabzon hattında çalışıyorum. Bolu tüneli kapalıymış, bu yüzden 3 saattir burada bekliyoruz” dedi.Kar yağışı nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, temizleme çalışmasının ardından trafiğe açıldı.