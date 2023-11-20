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Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan Türk gemisinin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi. Öte yandan batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı
Ekleme: 20.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41 kente kadar yükseldiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

Bu kapsamda valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

YAPILAN İHBARLAR SONUCU 4 İLDE 109 KİŞİ KURTARILDI

2 ildeki olaylarda yaralanan 50 kişiye de şifa dileyen Yerlikaya, 'Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı.' diye konuştu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

TÜRK BAYRAKLI 'KAFKAMETLER' GEMİS İBATTI

Bakan Yerlikaya, 'Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır.' ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

Yine öğlen saatlerinde Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisinin, halatının kopması nedeniyle karaya oturduğunu söyleyen Yerlikaya, gemide bulunan 13 mürettebatın kurtarıldığını anımsattı.

Bakan Yerlikaya, Kamerun bayraklı bir başka geminin de halatının kopması sonucu sürüklendiğini ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarıldığını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

Meteorolojiden alınan tahminlerin, havanın yarın sabah itibarıyla daha iyi olacağı yönünde olduğunu aktaran Yerlikaya, dün sabah erken saatlerde rüzgarın zaman zaman 74 nat, dalga boyunun 9 metreye ulaştığı ve görüşün 25 metreye düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

'TEMENNİMİZ 12 MÜRETTEBATA BİR AN ÖNCE ULAŞMAK'

'Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz.' diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, 'Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun.' dedi.

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