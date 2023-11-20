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Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 20.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

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