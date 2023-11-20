Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonu'nda 1'i gri 1'i yeşil kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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