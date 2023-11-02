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Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk

CHP'li İBB'nin iş bilmezliğinin bedelini megakent ödüyor. Ulaşımda artarak çoğalan sorunlar İstanbulluyu canından bezdirmiş vaziyette. Sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza sebebiyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Okula giden öğrenciler ve mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu. Sosyal medyada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ithafen "İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi", "Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz" yorumları yapıldı. İmamoğlu ise şu sıralarda kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'u sorunlarını görmezden geliyor.

Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
Ekleme: 2.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 2.11.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
Sürekli bozulan İETT otobüsleri, arızalanan metrolar, aksayan seferler... CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da deyim yerindeyse ulaşım kilitlendi. Ekrem İmamoğlu yönetiminin iş bilmezliğinin ceremesini bu sabah da İstanbullu çekti.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamadı. Sabah okula giden öğrenciler, mesaisine yetişmeye çalışanlar mağdur oldu.

Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk

Konuya ilişkin İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.

Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk

İstanbullular ise durumu sosyal medyadan tepki gösterdi.

'İSTANBUL SAKAR ŞAKİR'DEN SONRA BÖYLE BÜYÜK BELA GÖRMEDİ'
Bir sosyal medya kullancısı, 'İstanbul, İstanbul olalı böyle eziyet görmedi' değerlendirmesinde bulundu. Bir başka sosyal medya kullancısı ise 'İstanbul, sakar Şakir'den sonra böyle büyük bir bela görmedi' dedi.

'BİR OY VERDİM 1111 KERE PİŞMAN OLDUM'
X platformunda yapılan diğer paylaşımlarda ise Ekrem İmamoğlu ve CHP'li İBB yönetiminde sert tepki gösterilerek 'Size bir oy verdim 1111 kere pişman ettiniz' , 'İşe gidiş saatinde insanları mağdur etmekten başka bir gayeniz yok' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL 2019'DAN YANA HİZMETTEN MAHRUM
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum ediyor.

HEP BİR ŞAHSİ ÇIKARI VAR, İSTANBUL UMRUNDA DEĞİL
Durum öyle bir boyut kazandı ki; İmamoğlu şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak gördü. 28 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanlığına 28 Mayıs'taki hezimet sonrası da CHP koltuğuna talip oldu. Ancak umduğunu bulamayınca İstanbul tekrar aklına geldi, rotayı İBB'ye kırdı.

Şu sıralarda kurultay ve 'değişim' telaşına kapılıp İstanbul'u sorunlarını görmezden geliyor.


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Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
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