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TBMM'de kan bağışı kampanyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 'Kızılay Haftası' nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ekleme: 2.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 2.11.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de kan bağışı kampanyası
TBMM Başkanlığı himayesinde, Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü tarafından kan ihtiyacının karşılanması ve kan bağışı bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 2-3 Kasım tarihlerinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, TBMM Halkla İlişkiler Binası önüne kurulan bağış alanında, '29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası' kapsamında düzenlenen kampanyaya ilişkin açıklama yaptı.

Saygılı, etkinlik kapsamında milletvekilleri ve vatandaşların kan bağışlarının kabul edileceğini belirterek, "Kızılay bugün Türkiye'nin 300 noktasında her gün canlı bir operasyon yönetiyor. Aldığı kan bağışlarını yüksek teknolojili laboratuvarlarında işliyor. 1156 hastanede insanlarımızın yarasına merhem olma konusunda aldığımız bu bağışları ulaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla bu farkındalık oluşması için anlamlı bir kan bağışı olacak. Gazi Meclis'te bu yapacağımız bağışlar hem ülkemizdeki insanlarımıza bir örnek olacak hem de bilmediğimiz ve tanımadığımız insanlarımıza iyiliği bulaştıracak diye düşünüyorum" dedi.

TBMM'de kan bağışı kampanyası

Saygılı, şu anda kan stoklarında bir sorun olmadığını ancak kana sürekli ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığı'mızın yıllık ortalama öngördüğü 3 milyon ünite kan var. Bu düzenli şekilde her ay karşılanıyor; ama bunu bizim sürekli doldurmamız lazım. Sürekli canlı operasyon yapıyor olmamız lazım. Sürekli canlı bağışlar yapıyor olmamız lazım" diye konuştu.

Açıklamaların ardından TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve milletvekilleri kan bağışında bulundu.
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