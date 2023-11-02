Katliamcı İsrail'den itiraf! Canlı yayında açık açık söyledi! Sivillerden başkasını hedef almıyoruz

İsrail tam 27 gündür aralıksız bir şekilde sivilleri katlediyor. Sivil yerleşim yerlerini, camileri, kiliseleri, hastaneleri ve mülteci kamplarını acımasızca hedef alan İsrail'in yetkilileri canlı yayında açık açık sivil katliamını itiraf etti.İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana 9 bine yakın sivili katletti. Sivillerin toplandığı birçok yeri vuran İsrail'in Cibaliya kampına yaptığı bombardımanın ardından yapılan açıklamalar ise kan dondurdu.CNN yayınına katılan İsrail Başbakanı sözcüsü Tal Heinrich, 'Ama şunu söylemeliyim ki Gazze'de sivillerden başkasını hedef almıyoruz.' ifadelerini kullandı. Heinrich sözlerini 'teröristler dışında' diyerek düzeltti.Ancak tan 27 gündür İsrail'İi sivilleri katletmesinin ardından bu sözler gerçek düşüncelerinin dışa vurumu olarak yorumlandı.Yine CNN'e konuşan, İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Richard Hecht, savaş suçunu açık açık itiraf etti.CNN sunucusu Wolf Blitzer soruları yanıtlayan Hecht, Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek için mülteci kampını vurduklarını söyledi. 'Biz o komutana odaklandık. Bu komutan pek çok İsrailliyi öldürdü. Orada tüneller olabilir.'' ifadelerini kullandı.CNN muhabirinin, ''Ama biliyordunuz yani, burası pek çok kadın, çocuk ve sivilin olduğu bir mülteci kampı. Bunu biliyordunuz, doğru mu?' sorusuna yanıt veren Hecht, ''Yani bu da savaşın trajedisi. Onlara güneye gitmelerini söyledik. Hamas'la ilgisi olmayan siviller, lütfen güneye gidin dedik.'' ifadelerini kullandı.CNN muhabiri bir kez daha 'Orada sivillerin, kadın ve çocukların, Filistinli mültecilerin olduğunu biliyordunuz ve yine de o komutanı öldürmek için kampı bombaladınız yani değil mi? Peki öldü mü?'' diye sordu.Hetch, 'Evet öldü. Ve biz zaten sivil ölümlerini en aza indirmek için her şeyi yapıyoruz.' yanıtını verdi