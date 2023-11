Japon uzmandan Marmara uyarısı: Çok kötü bir deprem bekliyor…

Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Adıyaman merkezde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere katıldı. Katılımcılara depremle ilgili bilgiler veren Japon Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, Marmara Bölgesi'ni çok ciddi bir depremin beklediğini ve olacak olan depremin 7.9 ve üzeri bir deprem olabileceğini söyledi.Marmara Bölgesi'ni bekleyen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Yoshınorı Morıwakı, 'Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı uzun zamandır kırılmıyordu. Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, Adıyaman'da dahil olmak üzere bu bölgede deprem oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da artık 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem oldu ve bu bölgelerde yaklaşık 2 sene boyunca artçı depremler devam edecek.Ama bu bölgede yine aynı depremi beklemiyoruz. İleri de nerede olur diye sorarsanız da Doğu Anadolu Fay Hattının Hatay'dan sonra denizin içerisinde Kıbrıs'ta dahil bu Güney tarafta olur.Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş bu bölgeler, Marmara ve İzmir'de deprem olabilir diye düşünüyoruz. Zaten Türkiye ve Japonya aynı, her yerde deprem olabilir. Türkiye'nin şimdiye kadar enerji biriktirdiğini biliyoruz daha bu enerji kırılmadı ve depremler devam edebilir. Buna her zaman hazır olmak lazım. Marmara Bölgesi tamamen İzmir'den sonra deniz içerisinde fay kırılırsa 7.7 ve 7.9'a kadar gelebilir.Başlangıçlar yumuşak zeminde oluşuyor, bina temellerinin iyi olması lazım. Zeminde iyileşme yaptıktan sonra bina yapmak lazım. Hatay'da yeni binalarda çöktü. Bunun nedeni ise zeminin tam iyileştirilmeden bina yapılmasından kaynaklı. Bina güçlü ama zemin sağlam değil. Tünel kalıp yada forekazık yapmak lazım. Zemin kötüyse 2000'den sonraki bina mı, binanın yapımına izin var mı, yok mu bunlara da bakmak lazım. Maalesef Türkiye'de izinsiz bina çok var' dedi.6 Şubat depreminin yaşandığını bölgelerde yeni bir büyük deprem beklemediklerini ancak Marmara Bölgesi'ne dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Yoshınorı Morıwakı, şöyle devam etti:6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede artık artçı depremler dışında depremin olacağını sanmıyorum. 6 Şubat depreminin 2-3 kat fazla can kaybı Marmara Bölgesi'nde yaşanabilir.Çok çok kötü bir hale gelebilir çünkü orada insan nüfusu daha çok. Maalesef ki Marmara'yı çok kötü bir deprem bekliyor.