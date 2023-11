İsrail insanlıktan çıktı: 2 günde 3 kez mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. Sivilleri bombaladıklarını açık açık itiraf eden İsrail 2 günde 3 kez aynı mülteci kampını vurdu. İsrail'in aynı anda 2 mülteci kampını vurduğu bildirilirken onlarca can kaybı olduğu duyuruldu.

İsrail 2 günde 3 kez Cibaliye kampını vurdu. Edinilen son dakika haberine göre, İsrail aynı anda Cibaliye ve Bureyc mülteci kamplarına saldırdı. Saldırılarda onlarca can kaybı olduğu bildirildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 27 gündür devam ederken, can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 265 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere 9 bin 61'e yükseldiği bildirildi.Yaralananların sayısının ise 31 bine 219'a çıktığı aktarıldı. 2 bin 60 kişinin ise enkaz altında olduğu vurgulandı. İsrail'in bugün 30 yaralının Gazze ve kuzeydeki hastanelerden Mısır'a tahliyesini engellediği ifade edildi.Açıklamada, 'Sağlık felaketi konusunda uyarıyoruz. Hastanelere yakıt ve elektrik verilmemesi nedeniyle Endonezya Hastanesi'ndeki ana elektrik jeneratörü durdu, Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörü ise durmak üzere. Tüm tarafları, Şifa ve Endonezya Hastanesine hızla yakıt sağlama çağrısında bulunuyoruz' ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonda ilerleyişi sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik topçu atışlarının menzilini ilerletmek için birliklerindeki obüsleri sınıra daha yakın noktalara kaydırdı.İsrail'in Gazze Şeridi'nde 27 Ekim'de başlayan kara operasyonunun ne zaman sona ereceği bilinmezken, operasyonda şu ana kadar 18 İsrailli asker öldü.