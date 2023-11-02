İsrail'e büyük darbe! Kara harekatı kabusları oldu

İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. Sivilleri bombaladıklarını açık açık itiraf eden İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı ise istedikleri gini gitmiyor. Gazze'de ağır kayıplar veren İsrail'e bir darbe daha geldi