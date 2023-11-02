İsrail'e büyük darbe! Kara harekatı kabusları oldu
İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde insanlık dışı saldırılar gerçekleştiriyor. Sivilleri bombaladıklarını açık açık itiraf eden İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı ise istedikleri gini gitmiyor. Gazze'de ağır kayıplar veren İsrail'e bir darbe daha geldi
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. 27 gündür kanlı saldırılarını sürdüren İsrail, kara operasyonunda ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonlarında üst düzey bir subayın öldüğünü duyurdu.
Yarbay Salman Habaka'nın kara operasyonu sırasında hayatını kaybettiğini bildiren İsrail ordusu, daha fazla detay vermekten kaçındı.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.