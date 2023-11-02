  • USD: 28,31 - 28,36
  • EURO: 30,05 - 30,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Enson Çoban isimli vatandaşın adını duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Türkiye'de ve dünyada adaşının olmadığını belirten üç çocuk babası, isminin ilginç hikayesini ise şöyle anlatıyor

Ekleme: 2.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 2.11.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!
Amasya Suluova'da oturan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyanlar şaka yaptığını sanıyor.

Enson Çoban, bankalara ya da resmi kurumlara gittiğinde, yetkilileri adına inandırmak için büyük çaba harcıyor. Kimliğini hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kalıyor. Şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, hayat hikayesini şöyle anlatıyor:

'Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'Bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler.

Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş.

Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep'te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar.

Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular...'

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!
İsrail insanlıktan çıktı: 2 günde 3 kez mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İsrail'e büyük darbe! Kara harekatı kabusları oldu
Gazze'de can kaybı artıyor! 9 bin 61 kşi hayatını kaybetti
İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa etti!
İzmir heykele doymuyor: Francisco de Miranda’nın büstü açıldı
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini kapsayan kanun TBMM'de
İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği: 5 yılda İSPARK iflas etti!
Filistin halkının kanı Batı medyasının elinde! BBC yine İsrail’i korudu: Bombalanan Cibaliye için skandal ifadeler!
MSB duyurdu! 1 kilometre derinde vuruldu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
ABD ve İsrail arasında neler oluyor? ABD basını yazdı: Netahyahu'nun siyasi ölüm ilanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
Merkez Bankası Başkanı Erkan açıkladı: 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde
Yine arıza yine CHP'li İBB! İstanbullular '1 oy verdik 1111 kere pişman olduk' diye isyan etti: İmamoğlu'ndan mega sorumsuzluk
Öğrenciler ekran başına! LGS tarihi belli oldu
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı
Katliamcı İsrail'den itiraf! Canlı yayında açık açık söyledi! Sivillerden başkasını hedef almıyoruz
Katil İsrail'den etnik temizlik! Gazze'de yaşananlar Holokost'tan beter
Türkiye'den Gazze için sağlık seferberliği! 20 sahra hastanesi kurulacak
Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı
Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: 13 il için sarı kod alarmı!.

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

Togg Ekim ayında kendi rekorunu kırdı: Tesla'yı geride bıraktı

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Yerin altında gizliydi: Toprağı kazdıkça yenisi çıktı Karadeniz'de eşi görülmemiş keşif

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var

Mağaranın derinliklerinde bulundu: Görenler hayret etti dünyada sadece Türkiye'de var