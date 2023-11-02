İsmini duyan şaka sanıyor: Türkiye’de ve dünyada adaşı yok!

Amasya Suluova'da oturan bir vatandaşın 'Enson' olan adını duyanlar şaka yaptığını sanıyor.Enson Çoban, bankalara ya da resmi kurumlara gittiğinde, yetkilileri adına inandırmak için büyük çaba harcıyor. Kimliğini hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kalıyor. Şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, hayat hikayesini şöyle anlatıyor:Annem ve babam da bana 'Enson' adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş.Türkiye'de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep'te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar.Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular...'