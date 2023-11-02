İdris Nebi Hatipoğlu İyi Parti'den istifa etti!

İyi Parti'de istifa depremi yaşanıyor. Yerel seçimlere CHP'de ayrı gireceğini açıklayan Akşener'in partisinde, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etti.Büyük Türk Milleti'nin bilgisine;Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum.