Gözaltına alınan Dilan Polat'ın isteği şaşırttı: 'Burası cildime iyi gelmiyor'

Gözler savaştaki gelişmelere çevrilirken, Türkiye'de öteki gündem ise fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat.Sosyal medya fenomeni Polat, gösterişli hayatını gözler önünde yaşayınca dikkat çekti. Güzellik merkezi işleten çiftin, 3 yıl gibi kısa sürede bu servete erişmeleri sorgulanmaya başladı.Ardından tepkiler ve incelemeler olunca MASAK harekete geçti.Bir süredir devam eden kara para aklama ve vergi kaçırmaya ilişkin soruşturmaların ardından ikili ve beraberindeki 18 kişi daha geçtiğimiz gece gözaltına alındı.Polis merkezine götürülürken görüntülenen Dilan Polat'ın bitkin halleri gözlerden kaçmadı.İfadeleri alınmaya devam eden şahıslar, dün gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.Polat çifti, sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne sevk edildi.İşlemler sürerken Dilan Polat'ın, polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.'Kullanmam gereken ilaçlar var.' diyen Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.Bunun üzerine Dilan Polat'ın, 'Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım.' dediği belirtildi.