Diyarbakır Anneleri'nin umutlu bekleyişi sürüyor

3 Eylül 2019 yılından bu yana Diyarbakır HDP il Binası önünde eylem yapan aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını bekliyor.Bugüne kadar nöbet tutan ailelerden bazıları çocuklarına kavuşurken, bazıları ise henüz bir haber alamadı.Umut ve azimle çocuğunu bekleyen gözğ yaşlı annelerden olan Aydan Arslan, 8 yıl önce kaçırılan kızı Aysun'un yolunu gözlüyor.Eylemini sürdüren Aydan Arslan, kızı Aysun'un 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak Lice'de PKK terör örgütüne teslim edildiğini söyledi.5 yıldır HDP önünde devam eden mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Arslan, “5 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Maalesef kimse bizi görüp duymuyor. Evlatlarımızı istiyoruz. Biz anneyiz, yüreğimiz yanıyor. 8 yıldır bizi evlatlarımızdan koparmışlar. Artık yeter diyoruz.Kızımı Lice ilçesinde kaçırmışlar. Lice'ye kadar da gittim, evladımı bana göstermediler. Aysun'um artık gel, yeter. Bu gözyaşlarımız artık dinsin. Ne olur evine dön. Devletimize, askerimize, polisimize teslim ol. Teslim olan evlatlarımızın hepsi ana kucağında. Sen de gel, hasretimiz son bulsun” dedi.