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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Rize’ye gelerek kentsel dönüşüm sonrası inşa edilen Rize'nin yeni ticaret merkezinin de açılışı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
Ekleme: 2.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 2.11.2023 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
Dünya ve Türkiye gündemi yoğun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın takip ettiği Gazze'ye İsrail saldırılarına yönelik ateşkes diplomasisi yürütüyor. Diğer yandan Türk dünyasında da Dağlık Karabağ'da yaşanan son süreç kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak

Hafta sonu baba ocağına geliyor

Bu kapsamda yoğun bir gündemi olan Erdoğan, 2-3 Kasım'da Kazakistan'da olacak. Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, 5 Kasım Pazar günü Rize’ye geliyor.

Yeni ticaret merkezini açacak

Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün saat 14.00’da Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılacağı toplu açılış töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) mütevelli heyet toplantısına katılması planlanıyor.

Erdoğan'ın aynı gün Rize'den ayrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programı: Baba ocağında açılış yapacak
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