Bölücü terör örgütüne operasyon: 10 ilçede 11 gözaltı…

İstanbul’un 10 ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Yapılanması PYD/YPG'ye yönelik önemli tespitler yaptı.11 GÖZALTIPYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri dönemlere ait bilgi ve fotoğraflar bulunan ve bölücü terör örgütü adına Suriye uyruklu bazı kişilere orman yaktırıp video çektirmeleri yönünde talimatlar verdiklerine dair bilgiler bulunan kişilerin yakalanması için İstanbul'un 10 ilçesinde toplamda 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDUAdreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.