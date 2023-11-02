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Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen kafes operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık’ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, 'Reis' lakaplı örgüt lideri Hakan Ayak'ın da aralarında bulunduğu 37 silahlı şahsın yakalandığı ifade edildi.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı
Ekleme: 2.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 2.11.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı
ürkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

Son olarak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında 37 şüpheli yakalandı.

'Silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi'

İşte operasyonun detayları...

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı.
Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli sınır aşan silahlı organize suç örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

'Sözde lider 2022 yılında KKTC'de yakalandı'

Mark Douglas BUDDLE'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme,
silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.

Örgütün sözde lideri Mark Douglas BUDDLE 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

'Ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir'

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir.

Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü COMANCHERO'ya “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak” suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı

Bültenle arananlar yakalandı

ABD ve Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık (Reis),
Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru,
Avustralya makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu
ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Barış Tükel,
ABD makamları tarafından çıkarılan kırmızı bültenle aranan Erkan Yusuf Doğan,
mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, mavi bültenle aranan Sibel Arif,
mavi bültenle aranan Alp Öztürk
ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.

'Zehir tacirlerini affetmeyeceğiz'

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.

Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz.
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 37 şüpheli yakalandı

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