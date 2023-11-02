Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yapıldı.
Aramalarda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
PKK’lı teröristler tarafından önceki yıllarda bırakıldığı anlaşılan yaşam malzemeleri, güvenlik güçlerince imha edildi.