ABD ve İsrail arasında neler oluyor? ABD basını yazdı: Netahyahu'nun siyasi ölüm ilanı...

İsrail'in acımasızca sivilleri katletmesine, bebekleri öldürmesine destek veren ve zaman zaman bunu dini gerekçelere dayandıran ABD'de kriz yaşanıyor. İsrail'in katliamları devam ederken Tel Aviv'e gidip İsrail Başbakanı Netanyahu ile sarılarak poz veren ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcılarının Netanyahu ile yolları ayırmayı planladıkları yazıldı. ABD basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun siyasi ölüm ilanının daha önce yazıldığı belirtildi.Politico'da yer alan haberde, Biden ve üst düzey yardımcılarının Netanyahu'nun siyasi günlerinin sayılı olduğunu belirttiği yazıldı.Netanyahu'nun siyasi raf ömrünün Beyaz Saray toplantılarında dile getirildiğini yazan gazete, Biden'ın nihai kararını Netanyahu ile paylaşacağını belirtti. Netanyahu'nun birkaç ay daha ya da İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara harekatının ilk aşamasında görevde kalacağının beklenildiği ancak yine de durumun öngörülemez olduğu ifade edildi.Ther Hill'de yer alan haberde ise, 'Netanyahu başarısız oldu istifa etmeli' denildi.İsrail'in Gazze'de sivil katletmesini gündemine taşımayan ancak utanmadan Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuna 'vahşi' yakıştırması yapan gazete, İsrail istihbaratının feci bir şekilde başarısızlığa uğradığını belirtti.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin de başarısız olduğunu dile getiren gazete, bu başarısızlığı Netanyahu'ya yükledi. Haaretz'in 'istifa edin' başlıklı yazısına atıfta bulunarak, Netanyahu'nun evrensel bir küçümseme ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.The Economist'te yer alan haberde ise, 'Netanyahu yanlış yerdeki yanlış adam' başlığı kullanıldı.Netanyahu'nun savaş ve barış için yeterli donanıma sahip olmadığını belirten gazete, Gazze'de sivil ölümlerinin korkunç boyutlara ulaştığını yazdı.