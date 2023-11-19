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Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

20 Kasım okullar var mı, yarın okullar tatil mi sorusu, Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya başta olmak üzere il il uyarıları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. MEB takvimine göre ara tatil 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım Cuma günü sona erdi. 20 Kasım'da okulların açılması beklenirken olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi. Gözler şimdi diğer illere çevrildi. İşte 20 Kasım 2023 Pazartesi kar tatili olan iller listesi! MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

Ekleme: 19.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...
Kar tatili olan iller 2023 yılının sonuna yaklaşırken soğuk hava da etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde kar yağışı başlarken Megakent İstanbul'da da gece saatlerine kar yağışı yaşandı. Hava şartlarının bozulmasının üzerine birçok öğrenci 'Kar tatili olacak mı?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki 20 Ocak 2023 kar tatili mi? Kar tatili olan iller  hangisi? İşte 'Ara tatil uzayacak mı?' sorusunun yanıtı...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci ve velisi 20 Kasım 2023 Okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 24 ili uyardı. Bu sabah itibariyle birçok şehirde kar yağışı başladı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla düşerken öğrenciler, öğretmenler ve veliler Valiliklerden kar tatili duyurularını yakından takip etmeye başladı. Peki yarın okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika açıklamalar...

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)?

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
-Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Diğer il valiliklerinden ise henüz bir duyuru gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Megakent İstanbul'da ise 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak.

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da 20 Kasım 2023 Pazartesi okullar açık olacak.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Kasım 2023 Pazartesi başkent Ankara'da okullar açık olacak.
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