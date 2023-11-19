Yalova'da fırtınada kıyıya sürüklenen kuru yük gemisi tersanenin iskelesine çarptı

Altınova tersaneler bölgesine bakım için gelen kuru yük gemisi, açıkta demir attı.Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle sürüklenen gemi, bölgedeki tersanenin iskelesine çarptı.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Aynı bölgedeki başka bir tersanede de bağlı geminin halatlarının kopması sonucu iskeleye vurduğu öğrenildi.