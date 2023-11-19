Karadeniz Ereğli’de şiddetli yağış sonucu Ceza İnfaz Kurumu’nu su bastı

Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda su seviyesinin yükselmesi sonucu hükümlülerin güvenlik nedeniyle yakın kurumlara nakledildiğini açıkladı. Bakan Tunç, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik probleminin bulunmadığını bildirdi.