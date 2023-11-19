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İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. Sarıyer'de ise ağaçlar devrildi. İstanbul Valisi Gül yaptığı açıklamada "Yağış, akşam 21-22'ye kadar devam edecek" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre ise İstanbul Şile'de ilk-orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
Ekleme: 19.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından yurdu etkisi altına alan sağanak ve fırtınanın etkisi Cumartesi gününden itibaren sürüyor.

Şile'de de fırtına ve şiddetli yağış etkisini gösterdi, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı.

İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!

Dere kenarındaki işletmeleri su basarken, işletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

Kıyıya vuran tekneler de hasar oluştu. Ekipler, hasar tespiti ve gerekli müdahale için çalışmalara başladı.

İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!

SARIYER'DE AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ
Zekeriyaköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve Rumeli Feneri Yolu üzerinde devrilen ağaçlar yolu trafiğe kapattı.

Jandarma ekipleri devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir alırken, itfaiye ekipleri ağaçları keserek kaldırdı.

Kesilen ağaçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İSTANBUL ŞİLE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA!
İstanbul Valisi Davut Gül ise son yaptığı açıklamada; "İstanbul'da yağış, akşam 21-22'ye kadar devam edecek" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Şile'de ilk-orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.
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İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
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