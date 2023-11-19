İstanbul'da Kartel-3 operasyonu: Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş’ta yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandığını duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandı.
Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-3” Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandı.