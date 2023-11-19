  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı. İnfaz koruma memuruyla tartışan Candan kardeşler, en çok yemeklerden ve ortamdan şikayetçi.

Ekleme: 19.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar
Son dönemde bazı sosyal medya fenomenlerin kara para aklama suçuna karıştıkları tespit edildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından bu kez de Nihal ve Bahar Candan hakkında inceleme başlatıldı.

Açılan soruşturma kapsamında Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı.

Hapishaneye gönderilen Candan kardeşlerin cezaevinde sorun çıkardığı öğrenildi.

'Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum'

Cezaevine sevki esnasında 'Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum' diyerek dikkat çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla tartıştı.

'Nihal sürekli ağlıyor, Bahar infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde'

Soruşturmayı takip eden isimlerden olan gazeteci Emrullah Erdinç, 'Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim.' şeklinde konuştu.

Gazeteci devamında ise Candan kardeşlerin cezaevi ortamına alışamadığını aktardı.

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

'Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş'

Bahar Candan'ın sabah sayımına kalkmak istemediğini aktaran Erdinç, yine Candan kardeşlerin en çok yemeklerden şikayetçi olduğunu aktardı.

Erdinç konuyla ilgili, 'Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş' dedi.


CHP’deki delege borsasının perde arkası: Boş gelen dolu çantayla çıktı
Ara tatil bitti: Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak
Özgür Özel'den HEDEP'le ittifak sinyali: Kayyumlara karşıyız
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Filistin için ayaklandı: İsrail'in soykırımlarına karşı yerel halk isyan etti
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Almanya Ziyareti dönüşü önemli mesajlar!
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...