Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı! İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum!

Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.