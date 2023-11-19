  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı! İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum!

Bolu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Ekleme: 19.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı! İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum!Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı! İşte Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durum!

Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
CHP’deki delege borsasının perde arkası: Boş gelen dolu çantayla çıktı
Ara tatil bitti: Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak
Özgür Özel'den HEDEP'le ittifak sinyali: Kayyumlara karşıyız
Hakan Fidan'dan net mesaj: Diplomatik yollar dışında başka yollar da var
İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Filistin için ayaklandı: İsrail'in soykırımlarına karşı yerel halk isyan etti
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Almanya Ziyareti dönüşü önemli mesajlar!
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü: Birçok ilde beyaza büründü! Yeni hava durumu uyarısı: 'Sarı ve turuncu' alarm

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Candan kardeşler cezaevinde de rahat durmadı: İnfaz koruma memuruyla tartıştılar

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Annesi çöp evde teyzesinin alıkoyduğu çocuğun ismini değiştirecek

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...