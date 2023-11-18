Van’da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Van’ın iki ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, silahlı terör örgütüne üye olma ve propaganda yapma suçundan gözaltına alın 11 kişiden 2’si tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında; Başkale ve Çatak ilçelerinde icra edilen operasyon ve arazi aramasında 1 adet Kalaşnikof, 1 adet makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 6 mayın, 5 el bombası, bin 514 çeşitli mühimmat, 14 şarjör, 1 havan mermisi, 16 roket mermisi, 15 kilogram amonyum nitrat, 34 adet mutfak tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Edremit, Özalp, Bahçesaray ve Erciş ilçelerinde gözaltına alınan toplam 6 hedef şahsın 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Ayrıca, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.