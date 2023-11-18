  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor

İsrail'in Gazze katliamlarını desteleyen Batılı liderler her yerde kendi vatandaşları tarafından protesto ediliyor. Restoranda, sergide ya da konferansta vicdan sahipleri önlerini keserek "Soykırımı desteklemeyin" diyor

Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Ekleme: 18.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Katil İsrail ordusunun Gazze'deki her türlü vahşetine ses çıkarmayan hatta açık açık destekleyen Batılı liderler, sokağa çıkamayacak hale geldi. Onca kara propagandaya onca sansüre rağmen eleştirilerin ve tepkilerin hedefindeler. Konutlarının önünde 'kefenli protestoya', yemek yedikleri restoranda 'sözlü tepkiye' ya da konuşmaları esnasında 'eli kanlı' haykırışla karşılaşıyorlar.

Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor

SAKLANAMAZSIN, ÇIK

-Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrası soluğu Beyaz Saray binası önünde alan Filistin destekçisi kalabalık bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Çok sayıda protestocu tek bir ağızdan 'Biden içeride saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz' sloganı atarak protesto etti.

-ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de protesto edildi. Slogan atan göstericiler dışarı çıkarıldı. Bazıları ise ''kana bulanmış elleri' sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

-ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, akşam yemeği yediği restoranda bir kadın tarafından protesto edildi.

Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor

YEMEĞİ YİYEMEDİLER

-Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yemek yediği restoranda protesto edildi. Göstericiler, 'Elleriniz kanlı' sloganları attı. Trudeau, apar topar restorandan ayrılırken 2 protestocu gözaltına alındı.

-Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'ya katıldığı bir etkinlikte göstericiler 'Gazzelilerin toplu katliamından sonra nasıl hissediyorsunuz?' diye sordu.

-Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için bir araya gelen Fransızlar, Cumhuraşkanı Emanuel Macron'u İsrail'e koşulsuz desteği nedeniyle eleştirdi.

Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor

MARŞ SÖYLEYEREK RAHAT VERMEDİLER

-Katil İsrail destekçisi, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, protesto edilince sergiden kaçtı. Bakan Joly farklı bir protestoyla ise katıldığı etkinlikte karşılaştı. Göstericiler hep bir ağızdan 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ezgisini söyleyerek rahat vermedi.

-Bir grup gösterici kendilerini Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in ofisine zincirleyerek, bakanın çıkışını engelledi.

-Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde savaş karşıtlarının gösterilerini günlerdir sürüyor.
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir
Küçükçekmece'de binada patlama
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ile daha hızlı tren müjdesi! Seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate düşecek
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
İsrail polisleri Kudüs'te bulunan TRT Haber ekibine saldırdı
CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor