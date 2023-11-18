Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 6 yaralı
Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Topçu Sırtı Mahallesi'nde, Ş.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarptı.
Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y., İ.Y., Y.O.K., Y.Y. ve S.G. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Durumun haber verilmesi üzerine olay sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
İnceleme sürüyor
Kazaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y., İ.Y., Y.O.K., Y.Y. ve S.G. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Durumun haber verilmesi üzerine olay sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
İnceleme sürüyor
Kazaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.