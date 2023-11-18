Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 6 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Topçu Sırtı Mahallesi'nde, Ş.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarptı.Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y., İ.Y., Y.O.K., Y.Y. ve S.G. yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.Kazaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.