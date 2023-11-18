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Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce hakkında kulislerde CHP’ye döneceği iddiaları ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Ekleme: 18.11.2023 - 10:51 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
CHP'de yeni bir dönem başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 14 yıllık genel başkanlık görevi son buldu ve yerine Özgür Özel geldi.

Ardından gözler, partiden ayrılan isimlere çevrildi. Bu isimlerden ilk akıllara gelen de hiç şüphesiz Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce.

Kulislerde, İnce'nin partiye geri dönmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Özel'den partiden ayrılanlara çağrı

Özel, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne de Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim.” ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

Ardından Kılıçdaroğlu döneminde partiden ayrılan İnce'den gelen açıklama merakla beklendi.

Muharrem İnce ise iddiaların ardından ilk kez konuştu.

'Kılıçdaroğlu'na bir kişinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdim'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e özel açıklamalarda bulunan İnce, ilk olarak 14 Mayıs seçimlerine değindi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun, ben hiçbir şey istemiyorum, sizi destekleyelim' dedim. Yani bir kişinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdim. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı insanlara güven vermez. Hata yaptılar, yanlış yaptılar.'

'CHP'ye girmek gibi düşüncem de teklif de yok'

İddialara ilişkin de şöyle konuştu:

'Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.'

'CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor'

Yerel seçimlere de değinen İnce:

'Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. Bakın tekrarlıyoruz, 2019'daki durumdan, şartlar bugün daha zordur. Evet, 2019 yılına göre bugün ekonomi daha kötüdür ama seçim kazanmak daha zordur. Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor.'

2021'de kuruldu

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 2020 Eylül ayında Sivas'ta başlattığı ‘Memleket Hareketi', 2021'de partileşti.

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