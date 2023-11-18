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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!

Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Ekleme: 18.11.2023 - 08:55 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonu hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, 'İstanbul'da düzenlenen 'Kartel-2 Operasyonu' ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.' dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme', suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!

9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTEREN SUÇ ÖRGÜTÜ

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
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