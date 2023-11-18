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İzzet Yıldızhan'dan hastalık önlemi... Ailesine bulaşmasın diye ofisini hastaneye çevirdi

Sahilde koşu yapmasının ardından ateşlenen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hastalığının ailesine bulaşmaması için önlem aldı. Ofisini hastaneye çeviren İzzet Yıldızhan'a serum takıldı. Ünlü isim iyileşene kadar ofisinde kalacağını söyledi.

Ekleme: 18.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
İzzet Yıldızhan'dan hastalık önlemi... Ailesine bulaşmasın diye ofisini hastaneye çevirdi
Spor yapmak için sahilde koşu yapan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hastanelik oldu. Ateşi 40 dereceye çıkan türkücü İzzet Yıldızhan bir gün boyunca hastanede tedavi gördü.

İZZET YILDIZHAN ÇALIŞMA OFİSİNİ HASTANEYE ÇEVİRDİ

Hastanedeki tedavisinin sonrasında taburcu olan ünlü türkücü Yıldızhan, ailesine hastalığı geçirmemek için önlem aldı. Yıldızhan, çalışma ofisini adeta hastaneye çevirdi. Ofisine özel doktor getirten Yıldızhan'a serum takıldı. Ünlü türkücü Yıldızhan, hastalığı geçene kadar ofisinde kalacağını ifade etti.

Yıldızhan'ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları da sosyal medyadan 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İzzet Yıldızhan'dan hastalık önlemi... Ailesine bulaşmasın diye ofisini hastaneye çevirdi
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