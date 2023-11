İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti, bu kez de 'kayıp para' skandalıyla sarsıldı. Öyle ki eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener'in hesapları incelensin başvurusu partiyi karıştırdı.Parti kasasında 132 milyon lira olması gerekirken eksi 16 milyonda olduğunu öğrenen Dikbayır, paranın nereye gittiğini soruşturmaya başladı. Öte yandan milletvekili adaylarından da yüklü miktarda para toplandığı, ancak bu paranın parti kasasına girmediği anlaşılmıştı.İstanbul Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışına katılan Meral Akşener, partisindeki istifalar ve kayıp para iddialarıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.Banka hesaplarının incelendiğini doğrulayan Meral Akşener, 'Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim, benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum' çıkışı yaptı.Genel seçimlerde PKK/HDP ortaklığındaki masada bulunması nedeniyle tepki çeken Meral Akşener, bu durumdan rahatsız olup istifa eden milletvekillerine de sert çıktı.Akşener, '8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları inceltecek tek cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir şekilde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım. Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi…' ifadelerini kullandı.İstifa edenlere tepki gösteren Meral Akşener, sözlerine şöyle devam etti: Her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım. Bunların her biri izaha muhtaç işlerdir. Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim...