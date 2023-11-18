  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı. Herkesi tedbir almaya çağırdı. Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde manzara yine aynıydı... Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve yolları su bastı. Araçları suya gömülen sürücüler, kontak kapattı. "İzmir'i kesin alırım" diyen CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'e tepki yağdı! Öte yandan İstanbul'da da aynı manzara vardı. Sürücüler sağanak nedeniyle göle dönen yollarda güçlükle ilerlemeye çalıştı...

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Ekleme: 18.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı… Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha sınıfta kaldı.

İZMİR'DE SAĞANAK SONRASI SU BASKINLARI YAŞANDI

Uzmanların uyardığı sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren İzmir'de etkisini artırdı. Yollar bir anda göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

Konak'ta yollar göle dönerken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Uyarılara rağmen hiçbir tedbir almayan CHP'li belediyeye ise büyük bir tepki vardı.

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, 'Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu' diye dert yandı.

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!


Göle dönen yolda ilerleyemeyen sürücüler, kontak kapattı.

Şiddetli sağanak nedeniyle toplu taşıma araçları bile sefer yapamadı. Vatandaşlar, işe geç kaldı.

Öte yandan yağışların yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

İSTANBUL'DA DA MANZARA AYNI

Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da da benzer manzara vardı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Özellikle motosikletli kuryeler, zor anlar yaşadı.

İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde bulunan alt geçitte sağanak sonrası su birikintisi oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Ayazağa'da biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir
Küçükçekmece'de binada patlama
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ile daha hızlı tren müjdesi! Seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate düşecek
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
İsrail polisleri Kudüs'te bulunan TRT Haber ekibine saldırdı
CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor