İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı… Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha sınıfta kaldı.Uzmanların uyardığı sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren İzmir'de etkisini artırdı. Yollar bir anda göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı.Konak'ta yollar göle dönerken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.Uyarılara rağmen hiçbir tedbir almayan CHP'li belediyeye ise büyük bir tepki vardı.Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, 'Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu' diye dert yandı.Göle dönen yolda ilerleyemeyen sürücüler, kontak kapattı.Şiddetli sağanak nedeniyle toplu taşıma araçları bile sefer yapamadı. Vatandaşlar, işe geç kaldı.Öte yandan yağışların yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da da benzer manzara vardı.Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Özellikle motosikletli kuryeler, zor anlar yaşadı.İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde bulunan alt geçitte sağanak sonrası su birikintisi oluştu.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Ayazağa'da biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.