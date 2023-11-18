İsrail zulmü devam ediyor! Gazze'ye tehdit gibi çağrı: Şifa Hastanesi'ni boşaltın!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik katliam yaptı. Hastaneleri, okulları hatta evleri bile bombaladı. Hedefinde ise binlerce Filistinli'nin sığındığı Şifa Hastanesi vardır. Günlerdir bombalanan hastane hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazze’deki sağlık kaynakları İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini açıkladı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik katliam yaptı. Hastaneleri, okulları hatta evleri bile bombaladı. Hedefinde ise binlerce Filistinli'nin sığındığı Şifa Hastanesi vardır. Günlerdir bombalanan hastane hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazze'deki sağlık kaynakları İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini açıkladı.