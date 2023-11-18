İngiltere Filistin için ayaklandı: İsrail'in soykırımlarına karşı yerel halk isyan etti

Katil İsrail, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin sivilleri öldürüyor, yasaklı bombaları kullanarak insanlık suçu işliyor.ABD başta olmak üzere Batı devletleri ve medyası tam gaz İsrail'in arkasında dururken, yerel halk ise soykırıma karşı adeta isyan ediyor.İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve ateşkes çağrısı içeren pankartlar taşıdı.Londra'da düzenlenen tek büyük ölçekli yürüyüşlerin yerine bu hafta sonu İngiltere genelinde Gazze'de ateşkes talep eden 100'den fazla Filistin yanlısı yerel protesto düzenleniyor.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın Filistinli öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.