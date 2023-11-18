Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuluyor
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.