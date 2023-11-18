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El yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçesi kırsalında yapılan operasyonlar sırasında, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 18.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
El yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hani ve Lice İlçesi kırsalında, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu' yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında, bölgede komandolar tarafından arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı ile tespit edilen bir sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 180 kilogram kubar esrar, 24 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen bomba uzman ekipleri el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Yapılan çalışmalar sonucu, jandarma timleri bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddeler ile yaşam malzemeleri muhafaza altına alındı.
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