  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olan ve trafiğe çıkan herkes için önemli bir duyuru yapıldı. Ehliyetini 2016 yılından önce alan sürücülerin eski ehliyetlerini yeniletmesi gerekiyor. Az bir ücret karşılığında yapılan yenilemenin yapılmaması halinde para cezası ödenecek.

Ekleme: 18.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var
Ehliyetini 2016 yılından önce alan sürücülerin eski ehliyetlerini güncellemesi gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında ehliyetini yenilemeyenlere ceza kesilecek.

BAŞAVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Başvuruda bulunmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurada bulunabilirler. Eski ehliyetlerini yenileyemeyenler sürecin nasıl ilerleyeceğini araştıryor. Vatandaşlar için verilen son süre 31 Aralık 2022 olarak ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte bu sürenin 31Aralık 2024 tarihine uzatılmasına karar verildi.

YENİLEME İŞLEMİNİ 5 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAK GEREKİYOR
Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren karara göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Salgın nedeniyle vatandaşların eski tip sürücü belgeleri için 2020 – 2022 yıllarında müracaat edememesi sebebi ile süre 2024 yılının son gününe kadar uzatıldı.

ÖDEMEYENE PARA CEZASI VAR
Belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yeniletmeyenlere para cezası kesilecek. Bu yıl için bu ceza miktarı 4 bin 64 TL olup, önümüzdeki yıl içerisinde trafik cezalarıyla birlikte bu cezanın artması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir
Küçükçekmece'de binada patlama
Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ile daha hızlı tren müjdesi! Seyahat süresi dört saatten bir buçuk saate düşecek
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
AK Partili Saygılı’dan ‘metro’ eleştirisi: Asıl raydan çıkan CHP Belediyeciliği!
İsrail polisleri Kudüs'te bulunan TRT Haber ekibine saldırdı
CHP'de zihniyet değişmiyor! Özgür Özel de HDP'yi akladı: Bir suç işlemeyen partileri şeytanlaştıramam
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor