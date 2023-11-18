Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olan ve trafiğe çıkan herkes için önemli bir duyuru yapıldı. Ehliyetini 2016 yılından önce alan sürücülerin eski ehliyetlerini yeniletmesi gerekiyor. Az bir ücret karşılığında yapılan yenilemenin yapılmaması halinde para cezası ödenecek.

Ehliyetini 2016 yılından önce alan sürücülerin eski ehliyetlerini güncellemesi gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında ehliyetini yenilemeyenlere ceza kesilecek.Başvuruda bulunmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurada bulunabilirler. Eski ehliyetlerini yenileyemeyenler sürecin nasıl ilerleyeceğini araştıryor. Vatandaşlar için verilen son süre 31 Aralık 2022 olarak ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte bu sürenin 31Aralık 2024 tarihine uzatılmasına karar verildi.Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren karara göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu. Salgın nedeniyle vatandaşların eski tip sürücü belgeleri için 2020 – 2022 yıllarında müracaat edememesi sebebi ile süre 2024 yılının son gününe kadar uzatıldı.Belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yeniletmeyenlere para cezası kesilecek. Bu yıl için bu ceza miktarı 4 bin 64 TL olup, önümüzdeki yıl içerisinde trafik cezalarıyla birlikte bu cezanın artması bekleniyor.