Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor

Gazze'de İsrail soykırımına son vermek için Almanya'yı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci 'One minute' çıkışı olarak görülen konuşması ile tarihe bir kez daha damga vurdu. Başkan Erdoğan'ın tarihi restini sindiremeyen Alman basını ise adeta şekilden şekile girdi. İşte, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının Alman basınındaki yankıları...Başkan Erdoğan mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü ve iki lider iki devletli yapının kalıcı barışın tek çözümü olduğu konusunda aynı fikirde olduklarını ifade ederek bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.Steinmeier'in ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan 2009'da Davos'ta yaptığı 'One minute' çıkışının ardından tarihe damga vuran bir konuşmaya daha imza attı.Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışının ardından Alman basını ise büyük şoka uğradı. Başkan Erdoğan'ın tarihe damga vuran çıkışı Alman basınında manşetlerde yer alırken başta küresel medyanın tetikçisi Bild gazetesi olmak üzere birçok yayın organı tam manasıyla haddini aştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıtla dünyada bir kez daha ses getirirken soykırımcının destekçilerini kudurttu.'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu.İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz?İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? Eurofighter talebinizi Almanya kabul edecek mi? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?' sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:'NATO'nun içinde düşüncesi kanaatini kimin ne olursa olsun. Rusya Ukrayna savaşında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya ile de görüşüyoruz.Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız değil misin? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz. Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir.'Başkan Erdoğan açıklamasına şu ifadeleri de ekledi: Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle bir soru sorun ki sorularınız vicdani olsun, insani olsun. Biz de cevaplarımızı o şekilde verelim.ALMAN BILD YİNE KUDURDU: BAŞKAN'IN KONUŞMASINI 'SKANDAL' OLARAK MANŞETLEDİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da dünyaya verdiği tarihi ayar sonrası Alman basını yine kudurdu. Soykırımcıların destekçisi Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da mazlumun sesi olduğu konuşmasını 'skandal' olarak manşetledi.Alman basınında Başkan Erdoğan'ın konuşmasının etkileri devam ediyor. Berliner Zeitung, 'Erdoğan İsrail'deki Filistinli tutukluları 'rehine' olarak nitelendirdi' başlıklı haberini manşete taşıdı. 'Erdoğan'ın ziyareti, Türk cumhurbaşkanının Hamas'ın İsrail'e yönelik terörünü küçümsemesinin ardından heyecanla bekleniyordu.' ifadelerini kullanan Berliner Zeitung, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak değil 'ülkesini ve vatandaşlarını korumak için savaşan bir direniş grubu' olarak tanımlaması üzerinde durdu.Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya Eurofighter restini duymazdan gelmeye çalışan die Welt ise 'Erdoğan'a 40 Eurofighter mı? Şansölyenin veto seçeneği var' başlığını kullandı. İkinci one minute çıkışına rağmen Türkyie'yi Eurofighter konusunda tehdit etmeye çalışan die Welt, 'Türkiye, kendi geliştirdiği ilk hayalet jetini kullanmak üzere. Silahlanma gücüne doğru bir sonraki adımdır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüşe bakılırsa geçici bir çözüm olarak birdenbire 40 Eurofighter satın almak istedi. Artık her şey Olaf Scholz'a bağlı görünüyor.' ifadelerini kullandı.Süddeutsche Zeitung ise 'Başbakan Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında iki devletli çözümü savunuyor. Aksi takdirde Gazze savaşına ilişkin görüşleri büyük ölçüde farklılık gösteriyor.' ifadelerini kullanarak Alman Başbakan Olaf Scholz'ün İsrail'e desteğini vurguladı.